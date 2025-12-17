Mrtvolu ženy (†24) a muže (†41), kteří si tu měli pronajmout pokoj v druhém patře, našel uvnitř sauny svědek 4. prosince dopoledne. Žena se v době jejich příjezdu údajně nacházela už v pokoji mimo saunu, tam ji mětl vytáhnout svědek. Tělo muže bylo stále v sauně.
„Na základě výsledků soudní pitvy a provedeného šetření přímo na místě události jsme vyloučili jako možnou příčinu úmrtí otravu nebezpečnými plyny,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Co bylo přesnou příčinou, však s ohledem na další průběh vyšetřování odmítla sdělit. Již dříve ale uvedla, že na těle nebyly známky cizího zavinění.
Už tu jeden zemřel!
V tomto podniku přitom už k jednomu úmrtí došlo. V červenci 2024 zde zemřel muž. Vyšetřování ukázalo, že bez cizího zavinění.
Privátní sauna v plzeňské čtvrti na Roudné byla podle místních podivná a prokletá. „Souložilo se tam a fetovalo,“ měli sousedé shodně jasno. Navíc se zde nedávno již jedno úmrtí vyšetřovalo.
K události vyjížděli i záchranáři s dvěma sanitkami, vozem s lékařkou a inspektor provozu. „V objektu sauny byly nalezeny dvě osoby bez známek života a při bližším ohledání byly zjištěny u obou jisté známky smrti, tudíž naše lékařka konstatovala exitus a na místo byl povolán koroner,“ konstatoval mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
VIDEO: Partner spáchal sebevraždu a málem přišla i o syna. „Napsala jsem dopis na rozloučenou, nepřežila bych to,“ přiznává Adriana.
Partner spáchal sebevraždu a málem přišla i o syna. „Napsala jsem dopis na rozloučenou, nepřežila bych to,“ přiznává Adriana