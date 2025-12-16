Pátrání skončilo tragicky: Muž se po cestě z oslavy utopil
Pohřešovaný muž z Náchoda s největší pravděpodobností utonul v řece Metuji, když se vracel domů z oslavy. Zřejmě šlo nešťastnou náhodu. Do pátrání po čtyřiašedesátiletém muži se zapojily desítky lidí. Policie po něm pátrala od neděle.
„Pohřešovaného muže jsme nalezli bez známek života v řece, zřejmě šlo o nešťastnou náhodu,“ řekla mluvčí policistů Karolína Macháčková.
Policie dříve informovala, že muž odešel 13. prosince kolem 22:00 z restaurace v Pražské ulici v Náchodě, kde se účastnil společenské akce. Podle svědků se cítil unavený a řekl, že půjde domů pěšky. Domů ale nedošel a od nedělního rána byl jeho mobilní telefon nedostupný. Pohřešování jeho rodina oznámila v neděli.
