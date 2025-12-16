Únosce věznil školáka v chatrči: Suchý záchod, tekutá výživa
Kriminalisté obvinili muže (25), který údajně věznil v chatce na Zlínsku pohřešovaného chlapce (12). Obviněný je z pokusu o vraždu! Podle serveru Novinky.cz se muž přiznal. Samotná chatka přinesla řadu znepokojivých zjištění.
„Krajští kriminalisté obvinili muže (25) pro podezření ze spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a zbavení osobní svobody. V dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. „Toto jsou zároveň v podstatě poslední informace, které budeme v nejbližší době k případu zveřejňovat, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších,“ dodal.
Zanedbaná chatrč
Chata, kde chlapce našli, je podle informací Novinek plná veteše a odpadků. Na místě se nachází špinavý bazén, parapet okna zaplňují vyřazené knížky. Na kráse chatky nepřidává ani suchý záchod. Pod schody se nachází krabice s tekutou výživou. Přestože na první pohled chatrč vypadá neudržovaně, disponuje internetovým připojením.
Chlapcův únosce se podle zmíněného serveru přiznal. „O důvodech, které ho k tomu vedly, ale nechci spekulovat. To nechme na policii. Pro rodinu je to ale velmi citlivé téma," uvedl zdroj. Hocha měl překvapit na cestě od domova a proti jeho vůli odvézt a zavřít v chatě.
Podle místních se oba znali. Policisté muže zadrželi, když se do chaty vracel. „Ty rodiny se znaly, tady se znají všichni kluci navzájem,“ řekla sousedka.
Podle Radiožurnálu muž ve čtvrtek ráno chlapce fyzicky napadl a autem ho převezl do své chatky. Tam údajně žil, i když trvalé bydliště měl v Halenkovicích. V chatě chlapce držel až do nedělního odpoledne, kdy zhruba ve 14 hodin zaslechli kolemjdoucí chlapcovo volání o pomoc a zavolali policii.
V pondělí pozdě večer přivezli policisté zadrženého muže do chatové osady. Byl maskovaný tmavou kuklou, na rukou měl pouta. Údajně probíhala rekonstrukce děsivého činu. O několik hodin později padlo obvinění. V případě prokázání viny muži hrozí až výjimečný trest.