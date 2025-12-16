Únosce chlapce ze Zlínska se přiznal: Je obviněný z pokusu o vraždu
Kriminalisté obvinili muže (25), který podle nich věznil v chatce na Zlínsku pohřešovaného chlapce (12), z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Podle serevru Novinky.cz se přiznal. Školáka našli v neděli v chatě v katastru obce Žlutava, křičel o pomoc. Ukázalo se, že byl unesen a vězněn. Stovky policistů, hasičů i dobrovolníků po něm pátraly od čtvrtka, kdy nedorazil do školy.
„Krajští kriminalisté obvinili muže (25) pro podezření ze spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a zbavení osobní svobody. V dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. „Toto jsou zároveň v podstatě poslední informace, které budeme v nejbližší době k případu zveřejňovat, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších,“ dodal.
Chlapcův únosce se podle serveru Novinky.cz přiznal. „O důvodech, které ho k tomu vedly, ale nechci spekulovat. To nechme na policii. Pro rodinu je to ale velmi citlivé téma," uvedl zdroj. Hocha měl překvapit na cestě od domova a proti jeho vůli odvézt a zavřít v chatě.
Ta patří muži z hochova sousedství. Podle místních se znali, policisté muže zadrželi, když se do chaty vracel. „Ty rodiny se znaly, tady se znají všichni kluci navzájem,“ řekla sousedka.
Podle Radiožurnálu muž ve čtvrtek ráno chlapce fyzicky napadl a autem ho převezl do své chatky. Tam údajně žil, i když trvalé bydliště měl v Halenkovicích. V chatě chlapce držel až do nedělního odpoledne, kdy zhruba ve 14 hodin zaslechli kolemjdoucí chlapcovo volání o pomoc a zavolali policii.
V pondělí pozdě večer přivezli policisté zadrženého muže do chatové osady. Byl maskovaný tmavou kuklou, na rukou měl pouta. Údajně probíhala rekonstrukce děsivého činu. O několik hodin později padlo obvinění. V případě prokázání viny muži hrozí až výjimečný trest.