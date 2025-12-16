Pokus o vraždu! V případě uneseného školáka ze Zlínska padlo obvinění
Kriminalisté v úterý obvinili z pokusu o vraždu únosce (25) chlapce (12) ze Zlínska. Školáka našli v neděli v chatě v katastru obce Žlutava, křičel o pomoc. Ukázalo se, že byl unesen a vězněn. Stovky policistů, hasičů i dobrovolníků po něm pátraly od čtvrtka, kdy nedorazil do školy.
„Krajští kriminalisté obvinili muže (25) pro podezření ze spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a zbavení osobní svobody. V dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.
Chata, ze které chlapci zachránili, patří muži z hochova sousedství. Podle místních se znali, policisté ho zadrželi, když se do chaty vracel. „Ty rodiny se znaly, tady se znají všichni kluci navzájem,“ řekla sousedka.
Podle Radiožurnálu muž ve čtvrtek ráno chlapce fyzicky napadl a autem ho převezl do své chatky. Tam údajně žil, i když trvalé bydliště měl v Halenkovicích. V chatě chlapce držel až do nedělního odpoledne, kdy zhruba ve 14 hodin zaslechli kolemjdoucí chlapcovo volání o pomoc a zavolali policii.
V pondělí pozdě večer přivezli policisté zadrženého muže do chatové osady. Byl maskovaný tmavou kuklou, na rukou měl pouta. Údajně probíhala rekonstrukce děsivého činu. O několik hodin později padlo obvinění.