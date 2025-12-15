Případ ztraceného chlapce z Halenkovic: Únosce Marka bydlel nedaleko?
Únosce dvanáctiletého Marka z Halenkovic na Zlínsku měl údajně bydlet nedaleko chlapcovy rodiny. Chata ve Žlutav, kde byl podle policie hoch vězněn, nepatří podle obce místním. Ve stejné oblasti má vlastnit chatu také Markův příbuzný.
Chlapec měl ve čtvrtek ráno jít na autobus do školy, podle prvních informací jím i odjel, to ale policisté následně přehodnotili. V tuto chvíli není ani jasné, zda vůbec na zastávku došel, než svého únosce potkal, stejně tak, zda se s ním znal a zda byl zavřený na chatě už od čtvrtečního rána.
„Chatové kolonie tu máme tři a majitelé se stále mění. Jsou z Otrokovic, ze Zlína, místních je minimálně,“ sdělil Stanislav Kolář, starosta obce Žlutava, v níž se měla chata, proměněná v chlapcovo vězení, nacházet. Hocha hledaly v terénu stovky policistů, hasičů i dobrovolníků. „Bylo to neskutečné. V sobotu snad každou minutu někdo volal. Od Lipna nabízeli 40 čtyřkolek. Vystřídaly se tu stovky dobrovolníků opravdu z celé republiky. Pátraly i v noci. Chodily nejen na katastru Halenkovic, ale i na dalších v okolí,“ popsal Blesku v neděli starosta Halenkovic Roman Kedruš.
Únosce bydlel nedaleko?!
Podle zjištění webu iDnes měl únosce bydlet nedaleko rodiny chlapce.
„Nemůžeme to pochopit, stejně jako všichni tady. Nic v tuto chvíli ani ještě nevíme, nikdo nám nic neřekl, nemluvili jsme s ním,“ řekl příbuzný zadrženého muže.
Podle webu shodou okolností na stejném místě, kde měl být chlapec držen, patří i jedna z chat jeho strýci. Matka Marka ale jaké souvislosti vyvrátila.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.