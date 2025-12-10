Horor nad propastí: Kamion uklouzl na sněhu a… Pět hodin visel z mostu!
Stačila chvilka nepozornosti a život kamioňáka visel na vlásku, doslova! Po smyku náklaďáku sjela jeho kabina z mostu vysokého 30 metrů. Jako zázrakem však zůstala viset ve vzduchu. V ní kamioňák zůstal nekonečných pět hodin.
Incident se odehrál na dálnici v Západní Virginii, kde nejmenovaný řidič nezvládl řízení na čerstvě napadaném sněhu snad v tom nejhorším možném místě – uprostřed mostu vysokého 30 metrů. Kabina sice sjela ze silnice, když prorazila betonovou bariéru, těžký náklad ji ale udržel ve vzduchu…
Tím ale drama neskončilo. Přivolaní záchranáři se totiž nemohli k uvězněnému a zoufalému řidiči dostat. „Zkoušeli jsme všechno, dostat se k němu po žebříku, seshora, zespoda, ale nic nefungovalo, riziko, že kabina spadne, bylo příliš velké,“ popsal velitel zasahujících jednotek Jeremy Bryant.
Nakonec hasiči nainstalovali tři lanové systémy, které kabinu ukotvily k mostu, a po nekonečných pěti hodinách dostali muže do bezpečí. Ten vyvázl zcela nezraněn.
