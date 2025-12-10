Horor nad propastí: Kamion uklouzl na sněhu a… Pět hodin visel z mostu!

Kamioňákův život visel na vlásku.
Kamioňákův život visel na vlásku.
Kamioňákův život visel na vlásku.
Kamioňákův život visel na vlásku.
Kabina musela být zajištěna několika lany.
Autor: Lukáš Štěrovský - 
10. prosince 2025
17:33

Stačila chvilka nepozornosti a život kamioňáka visel na vlásku, doslova! Po smyku náklaďáku sjela jeho kabina z mostu vysokého 30 metrů. Jako zázrakem však zůstala viset ve vzduchu. V ní kamioňák zůstal nekonečných pět hodin. 

Incident se odehrál na dálnici v Západní Virginii, kde nejmenovaný řidič nezvládl řízení na čerstvě napadaném sněhu snad v tom nejhorším možném místě – uprostřed mostu vysokého 30 metrů. Kabina sice sjela ze silnice, když prorazila betonovou bariéru, těžký náklad ji ale udržel ve vzduchu…   

Tím ale drama neskončilo. Přivolaní záchranáři se totiž nemohli k uvězněnému a zoufalému řidiči dostat. „Zkoušeli jsme všechno, dostat se k němu po žebříku, seshora, zespoda, ale nic nefungovalo, riziko, že kabina spadne, bylo příliš velké,“ popsal velitel zasahujících jednotek Jeremy Bryant.   

Nakonec hasiči nainstalovali tři lanové systémy, které kabinu ukotvily k mostu, a po nekonečných pěti hodinách dostali muže do bezpečí. Ten vyvázl zcela nezraněn. 

Kamioňákův život visel na vlásku.
Kamioňákův život visel na vlásku.
Kamioňákův život visel na vlásku.
Kamioňákův život visel na vlásku.
Kabina musela být zajištěna několika lany.

Video  Opilý kamioňák driftoval na dálnici D1, trefil svodidla a jel dál. .  - PČR
Video se připravuje ...

Témata:
nehodakamionhasičináledízáchrana životaZápadní Virginiesníh
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud