Hasič Roman je hrdina: Dítě zachránil z pekla!
Na liberecké stanici se při svátku sv. Barbory předávala ocenění hasičům zasahujícím u listopadového požáru v Ostašově. Medaili převzal i pprap. Roman Kostelňák, jenž se podílel na záchraně malého dítěte z domu plného kouře. Vyznamenání dostali také jeho kolegové.
Na svátek sv. Barbory panovala na liberecké stanici slavnostní atmosféra. Vyznamenání, poděkování i věcné dary si tu přebírali hasiči, kteří zasahovali u listopadového požáru v Ostašově. V rodinném domě se během několika minut rozšířily plameny a uvnitř zůstalo malé dítě. Medaili si převzal také pprap. Roman Kostelňák, jenž se na jeho záchraně podílel.
Hasiči z Liberce dorazili na místo spolu s dobrovolnými jednotkami. Dvě osoby byly venku, dítě však zůstalo uvnitř. Průzkumné skupiny se proto okamžitě vydaly do zakouřeného přízemí. Cesta přes kuchyň zasaženou ohněm dala zasahujícím zabrat, sálavé teplo dokonce poškodilo část jejich výstroje. V sousedním pokoji našli dítě živé, při vědomí, a během pár minut jej dostali ven oknem a předali zdravotníkům. Do nemocnice putovali i další dvě děti a jeden dospělý, všichni s následky nadýchání kouře, dospělý utrpěl navíc popáleniny.
V horním patře domu mezitím další skupina hasičů objevila živou kočku. Zvíře bylo vyděšené, ale v pořádku, a po vyvedení z objektu se mohlo vrátit k majitelům.
Za mimořádné nasazení převzali medaili hasičů Libereckého kraje kromě Romana Kostelňáka i jeho kolegové nprap. Jiří Došlík, pprap. Matěj Benc a pprap. Ondřej Ďoubal.
Ocenění si převzali dodatečně, protože se nemohli zúčastnit původního slavnostního dne. Kromě vyznamenání za zásah byly předány i medaile Za věrnost a pamětní medaile k 25 letům HZS ČR.
Nejste divní ?
Rovněž budete děkovat Lékařům - porodníkům za odrozené děti a jsou Hrdinové ?
Já měl za to, že spousty profesí čti povolání jsou předem předurčeny a je to jejich součástí.
Mám za to, že kdyby dítě z hořícího domu zachránil Školník či Zahradník, byl by za hrdinu ale Hasič/ pracovní povinnost na základě pracovní sml. + zařazení ? 😨
Nezlobte se na mě, ale ještě jsem Normálním - Nechápu Vaši pointu !
Nesmysl holt vyhrává na celé čáře, tak si tu slávu užij Hasiči Romane jsi borec na konec ! 😕