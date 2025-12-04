Řidič vjel na přejezdu přímo pod vlak: Jako zázrakem se nikomu nic nestalo
Hrozivá nehoda, která mohla dopadnout smrtelně, měla nakonec ten nejlepší konec. Nikomu se totiž nic nestalo. Řidič osobního auta jako zázrakem přežil střet s vlakem jedoucím trasu Sedlice – Radomyšl. Vozidlo přejíždělo nechráněný železniční přejezd a řidič si nevšiml přibližující se soupravy. Vlak auto tlačil ještě dalších 15 metrů!
Ve čtvrtek 27. listopadu odpoledne došlo ke strašlivě vypadající nehodě na železniční trati Sedlice – Radomyšl. Řidič bezhlavě jedoucí přes nechráněný železniční přejezd od Velké Turné vjel přímo pod vlak. V soupravě tou dobou byli dva cestující.
Lokomotiva zprava narazila do auta a tlačila ho před sebou ještě dalších 15 metrů, než úplně zastavila. Naštěstí se nikomu nic nestalo a utrpěly pouze plechy. Strojvedoucí i řidič vozidla podstoupili dechovou zkoušku na alkohol, která dopadla negativně.
Policie v souvislosti se střetem na webu upozornila na nebezpečí. Připomněla důležitost obezřetnosti při přejíždění nechráněného železničního přejezdu.
Může být rád, že neměl nějakého spolujezdce. Tomu už by asi chystali pohřeb 🤦🏻