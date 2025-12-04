Řidič vjel na přejezdu přímo pod vlak: Jako zázrakem se nikomu nic nestalo

4. prosince 2025 
4. prosince 2025
12:35

Hrozivá nehoda, která mohla dopadnout smrtelně, měla nakonec ten nejlepší konec. Nikomu se totiž nic nestalo. Řidič osobního auta jako zázrakem přežil střet s vlakem jedoucím trasu Sedlice – Radomyšl. Vozidlo přejíždělo nechráněný železniční přejezd a řidič si nevšiml přibližující se soupravy. Vlak auto tlačil ještě dalších 15 metrů!

Ve čtvrtek 27. listopadu odpoledne došlo ke strašlivě vypadající nehodě na železniční trati Sedlice – Radomyšl. Řidič bezhlavě jedoucí přes nechráněný železniční přejezd od Velké Turné vjel přímo pod vlak. V soupravě tou dobou byli dva cestující.

Lokomotiva zprava narazila do auta a tlačila ho před sebou ještě dalších 15 metrů, než úplně zastavila. Naštěstí se nikomu nic nestalo a utrpěly pouze plechy. Strojvedoucí i řidič vozidla podstoupili dechovou zkoušku na alkohol, která dopadla negativně.

Policie v souvislosti se střetem na webu upozornila na nebezpečí. Připomněla důležitost obezřetnosti při přejíždění nechráněného železničního přejezdu.

Video  Očima policie v zásahu u vlakového neštěstí u Zlivi  - Policie ČR
Video se připravuje ...
