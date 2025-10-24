Řidička v Budějovicích skončila na přejezdu: Vlaku se vyhnula o vteřiny

24. října 2025
Kolona se zastavila a uvěznila řidičku na kolejích. Záhy spadly závory. Naštěstí zachovala chladnou hlavu a dokázala rychle zareagovat. Auto dostala včas z kolejí, doslova o vteřiny později by její vůz smetl vlak!

K tragédii chyběly na železničním přejezdu v Křižíkově ulici v Českých Budějovicích jen vteřiny. Řidička si zřejmě neuvědomila, že kvůli rekonstrukci vozovky je na konci ulice semafor. Auta před ní zastavila na červenou a ona nemohla jet dál.

Nezpanikařila, dvě auta před ní popojela na centimetry od sebe a jí se podařilo dostat se mimo kolej. Záhy velmi těsně prosvištěl kolem jejího vozu vlak. Přestože vjela na přejezd, když nesvítila výstražná světla, udělala chybu, protože musela vidět, že se před ní tvoří kolona. „Případ řeší českobudějovičtí policisté,“ potvrdila jejich mluvčí Štěpánka Schwarzová.

