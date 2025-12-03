V Uherském Brodě evakuují základku: Hrozí výbuch
Základní škola na Mariánském náměstí v Uherském Brodě prošla masivní evakuací poté, co byla v jednom z kabinetů nalezena neznámá nebezpečná látka. Hasiči rozhodli o okamžitém vyklizení celkem 450 lidí a na místo povolali policejního pyrotechnika. Podle hasičů nejde o situaci, jež by představovala přímé ohrožení obyvatel v okolí, krok má čistě preventivní charakter.
Policie se aktuálně podílí na evakuaci 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu. Policie to uvedla na síti X. O jakou látku se jedná, nezveřejnila.
O evakuaci školy rozhodli hasiči. „Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik. Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR (Hasičským záchranným sborem České republiky) zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ uvedli policisté.
Evakuovaná základní škola má podle informací na webových stránkách 22 tříd, 11 na prvním stupni a 11 na druhém stupni. Mariánské náměstí, kde škola stojí, se nachází v centru šestnáctitisícového města.
Obyvatelům v okolí evakuované školy v Uherském Brodě nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, uvedli hasiči. Jde podle nich o preventivní kroky.
