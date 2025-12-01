Krádež jako z akčního filmu: Sedm mužů v overalech hbitě vyloupilo zlatnictví v Bratislavě
V neděli došlo k rychlému a promyšlenému vyloupení zlatnictví v bratislavském obchodním domě. A to za bílého dne! Sedm maskovaných zločinců vymlátilo za pomoci kladiv a seker vitríny, nastrkalo drahocenné šperky do tašek a během chvilky, jako by se po nich slehla zem.
Při první adventní neděli 30. listopadu došlo v bratislavském nákupním centru k děsivé krádeži. Sedm ozbrojených zlodějů, kolem šesté hodiny večerní, vykradlo zlatnictví v obchodním centru Zlaté Písky.
Ke krádeži došlo během otvírací doby, když byl obchodní dům v plném provozu, uvedla TV JOJ. Šest pachatelů vniklo přímo do prodejny, zatímco sedmý hlídal vchodové dveře zvenku, přiblížila akci policie na facebooku.
Zloději na sobě v průběhu loupeže měli bílé overaly a černé masky přes obličej. Při vtrhnutí do zlatnictví ani chvilku neváhali a za pomoci kladiv a seker rozbili vitríny se šperky. Během okamžiku naházeli cennosti do tašek a stejně rychle jako se objevili, tak i zmizeli.
V nákupním centru se při odchodu maskovali deštníky, informovala TV Markíza. Hodnota lupu zatím nebyla vyčíslena.
Policie zahájila trestní stíhání a v případě prokázání viny hrozí pachatelům 7 až 12 let ve vězení. Na místo činu si policisté přivedli psy a vyšetřovatelé zajistili stopy. Při krádeži se nikomu nic nestalo.
