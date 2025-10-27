Brutální bitka v bratislavském supermarketu: Rvačka kvůli banalitě!
V bratislavském supermarketu ve čtvrtek dopoledne vypukla násilná potyčka. Aktéry se stali dva muži stojící vedle sebe ve frontě u pokladny. Surovou rvačku přitom odstartovala úplná banalita. Mladší muž se tlačil na zákazníka před sebou. Po krátké hádce začaly létat pěsti!
Ve čtvrtek dopoledne došlo v nákupním centru v Bratislavě k velmi divoké výměně názorů. Dva muži stojící ve frontě se poprali přímo u pokladny. Vše odstartovalo chování Dominika H. (27), který ve frontě stál za starším mužem.
Po chvilce se na něj začal „tlačit“, což se muži nelíbilo. Dvojice se začala hádat a jejich slovní potyčka brzy vyústila v násilí. První rána šla od Dominika H. Staršího muže začal mlátit pěstmi. V následné strkanici ho povalil na zem. Po pádu si Dominik na muže zaklekl a bez milosti do něj dál tloukl.
Ostatní zákazníci ve strachu zavolali policii a záchranku. „Krátce po činu byl napadený muž ošetřen pracovníky rychlé záchranné služby,“ napsali bratislavští policisté. „Sedmadvacetiletého Dominika H. jsme na místě zadrželi,“ dodali policisté.
Mladíka obvinili z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. V případě uznání viny mu hrozí odnětí svobody po dobu jednoho až tří let.
