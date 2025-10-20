Bitka po maturáku v Táboře: Létaly půllitry i pěsti! Pět lidí skončilo v nemocnici
Víkend na jihu Čech se neobešel bez pořádné rvačky. V sobotu večer musely hlídky městské i státní policie zasahovat u táborského hotelu Palcát, kde se po maturitním plesu strhla hromadná bitka. Do konfliktu se zapojilo několik desítek lidí, vzduchem létaly půllitry a pět osob skončilo v nemocnici. Incident teď vyšetřuje PČR.
Víkend se v jižních Čechách nesl ve znamení potyček a policejních zásahů. Nejvážnější incident se stal v sobotu 18. října večer v Táboře, kde se po maturitním plese před hotelem Palcát strhla hromadná rvačka.
Incident se podle policie podařilo zklidnit donucovacími prostředky během necelé hodiny. Pět účastníků rvačky bylo převezeno k ošetření — jeden z nich měl tržnou ránu na hlavě a další čtyři utrpěli řezná poranění způsobená střepy z rozbitých půllitrů. Nikdo neutrpěl život ohrožující zranění.
Vyšetřovatelé nyní zjišťují, kdo konflikt vyvolal a jak přesně k napadení došlo. „V následujících dnech budou všichni vysvětlovat vyšetřovatelům, o co šlo, kdo to začal, kdo koho a jak napadl. Trestní stíhání tedy v tomto případě visí ve vzduchu,“ doplnil mluvčí Jiří Matzner z jihočeské policie, která si vyšetřování incidentu převzala.
Kromě této události řešili jihočeští policisté během víkendu i další zásahy. Ve Strakonicích museli dvakrát zasahovat kvůli potyčkám na vlakovém nádraží a v ulici Spojařů, kde se podle oznámení poprala skupina osob. V Táboře pak strážníci zadrželi dvě ženy rumunské národnosti podezřelé z podvodné sbírky před prodejnou Tesco a v neděli převáželi na záchytnou stanici do Českých Budějovic muže s hladinou alkoholu 3,58 promile.
