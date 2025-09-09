V obou směrech dálnice pendlovala bílá dodávkami osázená čtyřmi kamerami. „Kamery vpředu, vzadu a na bocích snímají dění na dálnici. V případě závadového počínání řidiče v kabině si může operátor joystickem vše přiblížit,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Kamioňák obědval za jízdy
„Tento úsek dálnice D2 v poslední době zažil několik tragických nehod. Naposledy v pondělí odpoledne, kdy na 8. kilometru směrem na Brno zahynul řidič dodávky. Zezadu narazil do kamionu. I proto jsou pravidelně kontroly počínání řidičů na místě," podotkl šéf jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek.
Policejní dodávka mapující počínání řidičů na D2 u Brna Policie ČR
Bílá dodávka, která mapuje dění i na dálnici D1, se v polovině srpna „proslavila“, když natočila šoféra kamionu, jak za jízdy obědvá. Hříšník vyvázl s tisícikorunovou pokutou. Jen v úterý dopoledne pykalo za své pohřešky na úseku D2 u Brna 18 řidičů.