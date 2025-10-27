Mladičký gauner (15) přepadal v Jihlavě vrstevníky: Hrozil jim atrapou pistole
Na scestí se už v patnácti letech vydal chlapec, který v Jihlavě ohrožoval s atrapou pistole své vrstevníky. Útočník si oblíbil okolí obchodního centra na ulici Hradební, kde si také vybíral své stejně staré oběti.
Poprvé v parčíku u zadního vchodu obchodního centra požadoval po dvou nezletilých chlapcích, aby mu dali vše, co mají. Když to neudělali, jednoho z nich udeřil do hrudi a druhého do hlavy. „Trval přitom na svém požadavku a při odchodu ještě vyhrožoval, že se bude útok opakovat,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
O dva dny později se na místo činu už s maketou zbraně vrátil. Znovu oslovil dvojici hochů, jednomu z nich přiložil pistoli k tělu a požadoval vydání cenností. „Napadený chlapec mu vydal batoh. Útočník si vzal sluchátka k telefonu a poté se svými kamarády odešel, přičemž ještě chlapci vyhrožoval dalším napadením,“ popsala policistka další útok.
Kriminalisté ale během několika dnů po ohlášení nevybíravých útoků jeho loupeživé plány překazili. „Mladistvý je obviněn ze spáchání dvou provinění, a to loupeže a vydírání,“ uvedl Josef Dufek, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.
Hoch je stíhaný na svobodě, za loupež mu hrozí coby mladistvému poloviční trestní sazba, která u dospělé osoby činí od 2 do 10 let vězení. Kriminalisté ještě zjišťují, jakou roli sehráli ve stěží uvěřitelném případu jeho kumpáni, kteří ho doprovázeli.
VIDEO: Policisté v Novém Jičíně chytili lupiče krátce po přepadení baru
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.