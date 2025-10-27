Zastřelte mě, prosil mladík policisty: Záchranu života zachytila kamera

Mladík stál s nožem v ruce na ulici a hystericky vzlykal
Policisté se k němu opatrně přiblížili a začali s ním mluvit
Po chvilce se jim ho podařilo přemluvit, aby si sednul
27. října 2025
Jihočeští policisté se podělili o případ, který mohl skončit tragickou smrtí mladého člověka. Muž chtěl skončit se životem, když ho policisté našli, měl v ruce nůž a dožadoval se od hlídky zastřelení. Ti však pár dobře zvolenými větami mladíkovi vrátili vůli k životu.

Při příjezdu hlídky byl mladík v hysterickém stavu. Plakal a mezi vzlyky jen těžko popadal dech. V ruce držel nůž a naznačoval, že si chce ublížit. Při příjezdu policejní hlídky po strážnících požadoval, aby ho zastřelili.

Dvojice policistů se však nenechala rozhodit a začala mladého muže postupně uklidňovat. Nůž upustit nechtěl, ale po chvilce svolil k tomu, že si aspoň sedne. „Co tě trápí? Probereme to jako chlapi,“ řekl jeden z policistů již sedícímu muži. Ten nebyl schopen odpovědi a jen dále vzlykal. „Podívej se, kolik je tu lidí. Nikomu z nich nejsi lhostejný. Nikomu. Všem tady na tobě záleží,“ řekl druhý policista.

Muž po vlídných a chápavých slovech obou strážců zákona nůž konečně odložil. „Tentokrát dopadlo všechno dobře. Pomohla komunikace. Mladík měl možnost si v kritickou chvíli promluvit o svých problémech. Pokud máte problémy, svěřte se,“ napsali zástupci policie v příspěvku na facebooku. „Nemusí to být policisté, komu se svěříte, ale kdokoliv, ke komu máte důvěru,“ uzavřeli.

