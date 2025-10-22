Pád ženy z dálničního mostu nahlásil kolem půl desáté dopoledne policii svědek. Na místo okamžitě vzlétnul záchranářský vrtulník. „Vyslali jsme na místo vrtulník a několik aut, v péči jsme měli ženu středního věku, která po pádu z mostu utrpěla závažná zranění,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Po ošetření byla přepravena do fakultní nemocnice v Brně. Podle některých informací se o sebevraždu žena pokusila již poněkolikáté.
Postarat se museli i o další ženu, která neštěstí patrně přihlížela jako svědkyně, a utrpěla akutní stresovou reakci. Policisté museli na hodinu uzavřít dálnici v obou směrech, tvořily se tak dlouhé kolony.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
