„Přátelští“ pitbulové roztrhali krásnou studentku: Zaběhli se od sousedů
Krásnou studentku potkala ošklivá smrt. Po boji s třemi agresivními pitbuly utrpěla zranění neslučitelná se životem. Kruté domácí mazlíčky dlouhou dobu znala, přesto ji brutálním způsobem roztrhali.
Mladá studentka Madison Hullová (†23) byla jen půl roku od získání bakalářského titulu. Bydlela společně s rodinou v americkém Texasu. Sousedi měli tři pitbuly, které Madison dobře znala. Do poslední chvíle netušila, že domácí mazlíčci budou mít v zubech její život.
Jednoho odpoledne studentka otevřela branku pitbulům, kteří utekli od sousedů. Nevěděla ale, že se po ní v tom okamžiku vrhnou a začnou ji zuřivě trhat. Po příjezdu policistů žena nehybně ležela na dvorku a psi se snažili zaútočit i na ně, a tak jednoho z nich zastřelili. Zraněné ženě už po obrovské ztrátě krve nebylo pomoci, informoval server Daily Star.
„Maddie to s nimi velmi dobře uměla a zdálo se, že ji opravdu milují. Proto si myslela, že se o ně v pořádku postará,“ vysvětlila matka dceřin vztah k psům, uvedl deník Daily Mail.
„Madi byla láska, byla světlem a laskavostí, byla smíchem, byla divoká tím nejkrásnějším a nejodvážnějším způsobem,“ popsala studentku nešťastná maminka na GoFundMe, kde vybírá peníze na její pohřeb.
Policie případ vyšetřuje a pátrá po tom, kde se stala chyba a jestli za smrt můžou nezodpovědní sousedi. Soud rozhodne, jaký osud čeká dva přeživší psy.
Už, to byla smečka a o to hůř... Holky je mi líto, ale nějaký podnět k napadení, jim dát nejspíš musela, ale to, už nám neřekne, co se přesně stalo.