Záhadná smrt vycházející hvězdy: Marii zastřelili!
Nevysvětlitelná tragédie potkala začínající americkou zpěvačku na parkovišti v Los Angeles. Krásku Marii se skvěle našlápnutou kariérou zastřelili neznámí muži, když seděla v autě. Záhadnou smrt vyšetřuje policie.
Začínající umělkyně Maria de la Rose (†22) se věnovala především rapu a měla potenciál stát se hudební hvězdou. Její sny překazil pár mužů se střelnou zbraní, který ji znenadání přepadl na parkovišti v americkém Los Angeles.
Maria měla v zaparkovaném autě sedět s dalšími dvěma lidmi, když se k nim přiblížili podezřelí muži a začali střílet. Zpěvačku neprodleně po přepadení převezli do nemocnice, kde byla prohlášená za mrtvou. Další dvě oběti byly v kritickém stavu, informoval web Newsweek.
Matka krásky si nedokáže chladnokrevný útok vysvětlil a hledá odpovědi na smrt milované dcery. Mariu rodina popsala jako laskavého, krásného člověka a vycházející hvězdu. „Byla tak mladá, ukradli jí život,“ řekla její matka podle ABC 7.
Policie zatím nepotvrdila zadržení podezřelých. Naznačila, že by se mohlo jednat o útok gangu. Motiv vraždy není známý, informoval server Los Angeles Times.
