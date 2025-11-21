Pejska Hera majitel týral a polil kyselinou?! Po týdnech na veterině chlupáč stále nemá vyhráno
Pejsek Hero si na Rakovnicku prošel týdny krutého týrání. Majitel ho měl brutálně bít, nedávat mu pořádně najíst, a nebohé zvíře prý dokonce i polil kyselinou! Život mu zachránily dvě odvážné sousedky, které Heroa tajně odvezly do útulku, odkud putoval na veterinární kliniku. Nyní už je venku z nejhoršího, a mohl zpět do útulku. Vyhráno však stále nemá, čeká ho ještě dlouhá rekonvalescence.
Hero pod dohledem veterináře strávil 17 dní. Po této době dal zvěrolékař konečně svolení propustit Hera do péče útulku. Z kliniky odešel hrdě se vztyčenou hlavou a po vlastních nohách. I když už urazil ohromný kus cesty, stále nemá vyhráno. „Čekají nás časté převazy, pravidelné kontroly a spousta trpělivé, něžné péče,“ napsal útulek v příspěvku na facebooku. Hero stále trpí bolestmi a jeho tělo je velmi slabé, podle slov útulku je to však neuvěřitelný bojovník.
Útulek si pejska převzal do péče a situaci rozhodně nechce nechat jen tak. Jeho zástupci ve spolupráci s poslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09) podali podnět na prošetření nelidského zacházení, které si Hero musel vytrpět. Podle místních se nejedná o zdaleka první podobné oznámení. Příšerné podmínky prý nahlašovali Státní veterinární správě už 19. září. Sousedé Hera dokrmovali a volali i na policii.
Pomohl až rázný zásah dvou místních žen. Klára Trubačová a Kristýna Kulhánková zaslechly, že majitel psa nejspíš dokonce polil kyselinou a rozhodly se jednat. Pejska z domu odvezly do útulku a odtamtud následně putoval k veterináři. Tam se ukázalo, že si v předchozích měsících musel projít doslova peklem. „Má rozsáhlé popáleniny, staré zlomeniny, hnisavé rány a oteklé všechny nohy. Nemůže si ani sednout... každý pohyb ho bolí, jeho tělo i duše jsou na pokraji sil,“ popsali pracovníci útulku jeho stav bezprostředně po záchraně.
I když je už z nejhoršího venku, musí Hero nadále být v karanténě. „Pro jeho bezpečí a zdraví za ním návštěvy bohužel pouštět nemůžeme,“ napsal útulek. Jeho zástupci v závěru také poprosili, aby lidé nevolali ohledně jeho adopce. Mohli by tak zablokovat linku zájemcům o jiná zvířata a Hera před adopcí čeká ještě dlouhý kus cesty.
Karma to té lidské zrůdě vrátí.Musí😢