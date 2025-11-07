Hlad, bití a kyselina?! Zuboženému psovi úřady nepomohly, teď bojuje o život

Autor: sgr - 
7. listopadu 2025
15:42

Případ týraného psa z Rakovníka vyvolal vlnu pohoršení. Sousedi i aktivisté tvrdí, že zvíře trpělo v krutých bolestech dlouhé týdny. Úřady přitom na opakovaná oznámení nereagovaly. Zubožené zvíře nakonec zachránily dvě ženy, které ho odvezly do útulku. Nyní pejsek pojmenovaný Hero bojuje o život a veřejnost žádá spravedlnost.

Podle svědků trpěl Hero dlouho a bez pomoci. První podnět na Státní veterinární správu měl být podán už 19. září, sousedé ho dokrmovali a volali na policii i další instituce. Teprve když se situace zhoršila a mezi lidmi se začalo mluvit o tom, že psa někdo polil kyselinou, zasáhly dvě odvážné ženy – Klára Trubačová a Kristýna Kulhánková. Heroa odvezly z domu a předaly do péče útulku AniDef, odkud byl převezen na veterinární kliniku.  

„Někdy se ptáme, kolik bolesti musí zvíře snést, než si ho někdo opravdu všimne,“ napsali pracovníci útulku v úvodu pejskova příběhu. „Má rozsáhlé popáleniny, staré zlomeniny, hnisavé rány a oteklé všechny nohy. Nemůže si ani sednout... každý pohyb ho bolí, jeho tělo i duše jsou na pokraji sil,“ popsali stav zuboženého psa. Dodali, že Hero nyní podstupuje každodenní převazy v anestezii a boj o jeho život bude ještě dlouhý. 

K případu se na sociálních sítích vyjádřila i influencerka Erika Eliášová. Na Instagramu zveřejnila video s podporou útulku a ostrou kritikou úřední nečinnosti. Lidé v komentářích pod příspěvky sdíleli stejný hněv a zklamání. Obzvláště vyjádření některých lidí odrážejí rozhořčení veřejnosti nad postupem kontrolních orgánů.

Opět připomenutí, že KVS nefunguje, jak by fungovat měla. Je to zastaralý nepružný byrokratický orgán,“ píše jeden z uživatelů. „Úředníky vyhodit z práce, když to nechtěj dělat svědomitě, tak ať jdou do továrny. Absolutně nevhodní a bezcitní lidé pro práci s živými tvory,“ míní další.

Úřady ale vysvětlují, že případ nebyl vyhodnocen jako akutní, a kontrolu plánovaly až na konci října. Státní veterinární správa prý podle mluvčího Petra Vorlíčka posuzovala fotografie a neshledala zjevné známky vážného strádání, píše Rakovnický deník. Policie se zase brání tím, že bez rozhodnutí veterinární správy nemohla psa odebrat. Místní lidé však tvrdí, že zvíře trpělo dlouhé týdny a zasloužilo si okamžitý zásah.

Na majitele psa bylo podáno trestní oznámení pro podezření z týrání zvířete. 

Zachráněný „Hrdina“ zůstává v péči veterinářů a bojuje o každý den. Pokud mu chcete pomoci, převodem na transparentní účet je možné přispět přímo na jeho léčbu. Transparentní účet 2401251539/2010 , VS: 1800, poznámka Hero.

Témata:
policiereakcetýrání zvířatpopáleninyveřejnostbolestimedializaceúřadystátní veterinární správamajiteléinstagramErika EliášováFacebookStátní veterinární správa České republikykyselinatrestní oznámenípesRakovník
