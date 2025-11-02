Koťátko, kterému zřejmě zbývaly poslední minuty života, odvezla na veterinu. „I když měla zvěrolékařka Vilíšová plnou čekárnu, dostali jsme přednost. Při pohledu na téměř nedýchajícího drobečka mi ale moc naděje nedávala,“ popsala zachránkyně.
Na veterině začal závod s časem. Koťátko vyfénovali, dali mu infuzi, začali ho zahřívat a nasadili kyslíkovou masku. „Po asi třiceti minutách se stal malý zázrak. Začalo reagovat,“ líčila zachránkyně.
Nechá si ho
Koťátko si na veterině nechali a slíbili, že dají vědět, jak to dopadne. K překvapení paní Valentýny jí ještě ten večer zazvonil telefon. „Ať si pro něj přijedu, že je v pořádku,“ usmívala se. „Neuvěřitelné. Zanedlouho už se spokojeně převalovalo v pelíšku a zvědavě sledovalo všechno kolem. Necháme si ho, nad jménem ještě dumáme,“ podotkla.
Příběh se žena rozhodla sdílet proto, aby lidé nebyli lhostejní, když někde uvidí ležet bezvládné zvíře. „Nemusí být mrtvé. Bez pomoci může dlouhé hodiny trpět, než uhyne,“ dodala s nadějí, že její zkušenost přiměje ostatní k větší všímavosti.
Zastavil i řidič autobusu
V podobném duchu se na veřejnost obrací Markéta Rebrošová ze Zlínska, která v záchranné stanici PloPlo pečuje o zraněné srnčí napříč Českem, ať už od sekaček, tak ze silnic.
„Hned dva poslední případy sražených srnečků dokazují, že kdyby se nenašli dobří lidé, leželi by u silnice a zbytečně umírali. Většinou jde o ránu do hlavy. První už je vykurýrovaný a zpět v přírodě, druhý bojuje. U toho dokonce zastavil řidič autobusu a pomohl mu přivolat pomoc,“ uvedla paní Markéta.
