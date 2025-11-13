Soud znovu rozhodl v případu tyrana fenky Fabienne: Vyvázl s kratší podmínkou! Zvíře bylo na pokraji smrti

spoj
spoj
Petr Sobol u českolipského soudu
Petr Sobol u českolipského soudu
Petr Sobol u českolipského soudu
Autor: Michal Israel Volf - 
13. listopadu 2025
18:59

V případu fenky Fabienne z Jestřebí, kterou našli dobrovolníci z útulku Dogsy čirou náhodou vyhladovělou a přivázanou u dřevníku, padl včera verdikt. Okresní soud v České Lípě vyměřil jejímu původnímu majiteli Petru Sobolovi podmínku. Blesk Tlapky případ týrané fenky sledují od počátku.

Fabienne vážila jen sedmnáct kilo, tělo měla plné proleženin a parazitů. Znalkyně uvedla, že byla „na pokraji smrti“. Obžalovaný se bránil, že nešlo o úmysl. „Měl jsem snahu to řešit, ale na špatném místě,“ řekl včera u soudu. Přiznal, že kontaktoval jen ženu z útulku, ne veterináře. „Pes byl na devadesát procent se mnou, jen když jsem musel do chalupy, tak jsem ho musel přivázat," tvrdil.

Petr Sobol u českolipského soudu Petr Sobol u českolipského soudu | Michal Israel Volf

Spala na prknech

Obhajobu postavil na tvrzení, že fence nechtěl ublížit. „Jsem ochoten nést následky, ale odmítám, že jsem toho psa vědomě trápil,“ zdůraznil. Vyvracel nařčení, že Fabienne neměla vodu, prý ji jen vypila. Proleženiny podle něj vznikly proto, že „spala na prknech v kotci“. Soudce nakonec rozhodl o šestiměsíčním odnětí svobody s odkladem na rok a půl. Rozsudek ale není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro případné odvolání.

Chtěl zproštění

Obhájce Marek Sovička žádal zproštění s tím, že šlo ze strany jeho klienta pouze o nedbalost, nikoliv o úmyslné týrání. Naznačil i možné sousedské spory mezi mužem a dvěma svědkyněmi, které na podvyživeného psa upozornily policii a úřady. Státní zástupkyně Veronika Klapková ale upozornila, že fenka byla ve velmi kritickém stavu.

Fabienne byla na pokraji smrti Fabienne byla na pokraji smrti | Dogsy

Tyran vydělal

Petr Sobol už jednou v tomto případu rozsudek slyšel. Okresní soud mu tehdy uložil devítiměsíční podmínku na dva roky. Odvolal se ale on i státní zástupkyně, a spis tak putoval ke krajskému soudu. Ten verdikt zrušil a případ vrátil k novému projednání, na kterém Sobol "vydělal", polepšil si o půl roku.

spoj
spoj
Petr Sobol u českolipského soudu
Petr Sobol u českolipského soudu
Petr Sobol u českolipského soudu

Témata:
týránípessoudtýrání zvířatfabienneblesk tlapkyDogsyLiberecký krajČeská Lípa

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Lubomír Janoušek ( 13. listopadu 2025 23:10 )

Ale pokuty za rychlost v obci a parkování jdou skvěle, bez potřeby nějaké práce. Je to něco jiného, než někde pokukovat z radaru nebo, bohuzel, zbytečně zastřelit zvíře, protože hlavněto chci si zastřelílet.

Lubomír Janoušek ( 13. listopadu 2025 22:58 )

Je to u českých soudu standardní postup,
%
pozor hlavně na výroky o "neprispusobivych%


K

Larry-diesel ( 13. listopadu 2025 20:45 )

Proboha, který ***amot to psal?! Vyvázl Z podmín­kou???­??????­?????? 👎

Michaela Černá ( 13. listopadu 2025 20:24 )

A medaili nedostal? Pane soudce, měl jste mu dát vyznamenání!

Lucie Jiroutová ( 13. listopadu 2025 20:16 )

Výmluvy výmluvy, neco udělá, ale nemá ani kou… na to přijmout trest. Narcista jeden.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud