Soud znovu rozhodl v případu tyrana fenky Fabienne: Vyvázl s kratší podmínkou! Zvíře bylo na pokraji smrti
V případu fenky Fabienne z Jestřebí, kterou našli dobrovolníci z útulku Dogsy čirou náhodou vyhladovělou a přivázanou u dřevníku, padl včera verdikt. Okresní soud v České Lípě vyměřil jejímu původnímu majiteli Petru Sobolovi podmínku. Blesk Tlapky případ týrané fenky sledují od počátku.
Fabienne vážila jen sedmnáct kilo, tělo měla plné proleženin a parazitů. Znalkyně uvedla, že byla „na pokraji smrti“. Obžalovaný se bránil, že nešlo o úmysl. „Měl jsem snahu to řešit, ale na špatném místě,“ řekl včera u soudu. Přiznal, že kontaktoval jen ženu z útulku, ne veterináře. „Pes byl na devadesát procent se mnou, jen když jsem musel do chalupy, tak jsem ho musel přivázat," tvrdil.
Spala na prknech
Obhajobu postavil na tvrzení, že fence nechtěl ublížit. „Jsem ochoten nést následky, ale odmítám, že jsem toho psa vědomě trápil,“ zdůraznil. Vyvracel nařčení, že Fabienne neměla vodu, prý ji jen vypila. Proleženiny podle něj vznikly proto, že „spala na prknech v kotci“. Soudce nakonec rozhodl o šestiměsíčním odnětí svobody s odkladem na rok a půl. Rozsudek ale není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro případné odvolání.
Chtěl zproštění
Obhájce Marek Sovička žádal zproštění s tím, že šlo ze strany jeho klienta pouze o nedbalost, nikoliv o úmyslné týrání. Naznačil i možné sousedské spory mezi mužem a dvěma svědkyněmi, které na podvyživeného psa upozornily policii a úřady. Státní zástupkyně Veronika Klapková ale upozornila, že fenka byla ve velmi kritickém stavu.
Tyran vydělal
Petr Sobol už jednou v tomto případu rozsudek slyšel. Okresní soud mu tehdy uložil devítiměsíční podmínku na dva roky. Odvolal se ale on i státní zástupkyně, a spis tak putoval ke krajskému soudu. Ten verdikt zrušil a případ vrátil k novému projednání, na kterém Sobol "vydělal", polepšil si o půl roku.
