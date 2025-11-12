Frustraci na mateřské si vybíjela na miminku: Krkavčí matka se vymlouvala na alkohol
Co nejdříve vypadalo jako banální teplota, se během pár hodin obrátilo v kruté týrání. Místo teplého a spokojeného domova připravila matka ze Slovenska bezbranné holčičce peklo na zemi!
Trnavský soud aktuálně řeší kauzu týrání novorozence. Teprve devatenáctiletá matka a její o dva roky starší přítel přijeli záchrankou do nemocnice v Bratislavě s tím, že má jejich dítě teplotu. Netrvalo dlouho a lékaři zjistili, že je holčička v naprosto otřesném stavu!
Šokující zranění
Dítě bylo dehydrované, mělo zlomenou ruku, vážně poškozený mozek a otlak na hrudníku. Okamžitě ho museli operovat. Lékaři neváhali a zavolali policii, aby okolnosti prověřili. Ti mladé tyrany zadrželi a umístili za mříže.
„Otce po několika hodinách strávených v cele propustili. Stíhaný bude na svobodě. Matku chtěla prokuratura vidět za mřížemi,“ uvedlaVeronika Dachová, policejní mluvčí v Trnavě, pro tvnoviny.sk.
„Na matku nezletilého dítěte byl podán u okresního soudu v Galantě návrh na vazební stíhání z důvodu pokračování trestné činnosti, pro kterou jí bylo vzneseno obvinění,“ sdělil Mojmír Huna, mluvčí Krajské prokuratury v Trnavě.
Nezvládla popíjení alkoholu?
Ženu, kterou přivedla před soud policejní eskorta, se před kamerami nevzmohla na slovo. Na četné dotazy novinářů, kdo děvčátku způsobil zranění, jen zarytě mlčela.
Po hodině soudkyně rozhodla a poslala krkavčí matku do vazby. Podle informací tvnoviny.sk se matka před vyšetřovateli zlomila a přiznala, že zranění svojí dceři způsobila ona. Jako důvod uvedla poporodní deprese a problémy s alkoholem. V případě prokázání viny hrozí matce až 15 let vězení.
