Násilná smrt ženy v Přelouči: Policisté zadrželi dva podrezřelé
Policie od úterního večera prověřuje násilné úmrtí ženy v Přelouči na Pardubicku. Zadržela v této souvislosti dvě podezřelé osoby.
„Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Další informace poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Na místě zasahovaly složky záchranného systému.
„Na místo jsme vyslali záchranářskou a lékařskou posádku, která našla osobu bez známek života,“ uvedl mluvčí záchranářů Josef Strašík. Pro bližší podrobnosti odkázal na policii.
