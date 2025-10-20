Tragédie v Bystřici: Hoch (†13) zemřel po pádu z okna gymázia
V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia. Okolnosti policie prověřuje.
„Jde o smutnou událost, více to nebudeme komentovat, šetří to policie,“ sdělil pro Blesk.cz ředitel gymnázia Libor Veselý s tím, že k neštěstí došlo během dopoledne.
Záchranná služba Kraje Vysočina přijal telefonát na tísňovou linku v 11 hodin. „Jednalo se o pád osoby z výšky. Pacient bohužel utrpěl zranění neslučitelná s životem,“ potvrdil výjezd do městečka na Žďársku mluvčí záchranky Petr Janáček.
Péči rodině a žákům školy jsou připraveni poskytnout psychologové a krizoví interventi záchranářů, uvedla policie. Gymnázium podle webu sídlí v Nádražní ulici. Nabízí čtyřleté i osmileté studium.
Paní Dobešová většina Gymnázii ve staré zástavbě a době předminulé, byla stavěna tak aby Kantor viděl na VŠECHNY žáky tedy tzv. katafalky (výškově rozdělena třída) stejně jako na katedrách VŠ !
iprotomůj spolužák Jirka Ryška jako kuřák - ležel pod lavicí na podlaze a kouřil u otevřeného okna 😕 kdyby ho někdo strčil letěl z 3. Patra rovnou na silnici před Školou! 😨
Nikdy se NIC naštěstí nestalo ale za Vším hned nehledejte šikanu a problémy, klidně to mohla být i neštastná náhoda. 👎
Rodině kondoluji - moc smutné u takmladého života, jenže dnes jsme měli možnost potkat sotva 19. slečnu která má Rakovinu kosti (smutný pohled na vitální dívčinu) která před roke hýřila optimismem a dnes ?
Smutný pohled na holčinu která se sotva s chodítkem udrží na nohou.... 😕
Držíme ji a nejen JI pěsti ....