Bábovičky samá kost: Batole (2) si hrálo na pláži, z písku vyhrabalo lidské ostatky
Děsivý konec mělo skotačení malého Lakea (2) na oblíbené pláži Saunton Sands poblíž stejnojmenné anglické obce. Z písku vyhrabal několik kostí. Ukázalo že, že jsou lidské. Dospělé nález znepokojil, batole na něj ale bylo hrdé. Podle matky si její synek teď připadá jako pirát, který našel poklad.
Dítě na oblíbenou pláž vyrazilo spolu s rodinou. Chlapeček se bavil hraním si v písku. „Lake nás třikrát přiměl se přesunout, než našel to pravé místo, kde si chtěl hrát,“ líčila podle britského deníku The Sun máma Gabrielle.
Batole začalo hrabat v písku a za několik chvil se běželo rodičům pochlubit, co zajímavého to našlo. Dospělé ale nález vyděsil, malý Lake objevil kost. „Pak rychle přinesl další tři,“ vzpomínala Gabrielle. Rodina začala synův nález ověřovat v internetovém vyhledávači, vše konzultovala s příbuznou zdravotnicí.
Nakonec v obavě, že dítě opravdu vyhrabalo lidské ostatky, zalarmovala policii. A začaly se dít věci. Strážci zákona Lakeův kyblíček s kostmi odvezli a pláž uzavřeli. Později chlapci kyblík vrátili, ostatky zatím zkoumá forenzní specialista. Ten má určit i stáří nálezu.
Malý Lake si pozornost velmi užívá. Na svůj nález je chlapec náležitě hrdý. „Momentálně si nejraději hraje na piráty a hledání pokladů. Takže teď se cítí jako opravdový pirát,“ řekla Gabrielle.
V oblasti se ale nejedná o první takový případ. Už na jaře byly nalezeny ostatky na nedaleké pláži Westward Ho!, hojně navštěvované turisty i místními. Později téhož dne i na další pláži v sousedství. Tehdy policie nezjistila, komu patří či zda se jedná o ostatky jednoho člověka.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.