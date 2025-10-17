Smolný den v Tatrách pro dalšího Čecha (44)! Muž se zřítil z Baníkova, padal 300 metrů
Vysokohorská túra skončila pro českého turistu bojem o život. Muž se ve čtvrtek 16. října odpoledne při sestupu z Baníkova v Západních Tatrách zřítil z prudkého svahu a padal přibližně 300 metrů do Spálené doliny. Utrpěl mnohočetná poranění a s jeho záchranou musel vypomoct vrtulník z Polska.
Čech se pohyboval po červené turistické značce přes Baníkov, jeden z nejznámějších vrcholů Západních Tater. Při sestupu z hřebene však ztratil rovnováhu, uklouzl a zřítil se z velké výšky směrem do Spálené doliny.
Po pádu s ním nebylo možné navázat kontakt. Turista zůstal v bezvědomí, později se ale probral. Záchranáři ho našli dezorientovaného, podchlazeného a se závažnými, život ohrožujícími zraněními.
Záchranáři v obtížném terénu použili lanovou techniku, aby se k raněnému dostali a mohli ho bezpečně ošetřit. Kvůli silnému větru a špatné viditelnosti nebylo možné nasadit vrtulník ze slovenské strany. Záchranáři proto požádali o pomoc polské kolegy z Tatranské dobrovolnické záchranné služby (TOPR), kteří se do akce okamžitě zapojili.
Zraněného Čecha poté přepravili na nosítkách Zelenou dolinou, kde už čekal vrtulník TOPR. Ten ho následně letecky transportoval do nemocnice v Polsku. Podle záchranářů utrpěl muž polytrauma a jeho stav byl vážný.
„Horská záchranná služba chce těmto poděkovat kolegům z TOPR-u za spolupráci a ochotu pomáhat,“ ocenili záchranáři pomoc kolegů.
