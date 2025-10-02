Blonďatý andílek (4) se ztratil v divočině: Čas se krátí!
Malý chlapeček August Lamont (4), kterému neříkali jinak, než „Gus“, se ztratil v sobotu 27. září na jihu Austrálie nedaleko města Yunta. Zmizel z domu jeho prarodičů. Ve čtvrtek 2. října policie zveřejnila zprávu, že je nereálné, aby tak malý chlapec přežil sám šest dní v divočině. Rodina sdílela jeho fotografii s prosbou o pomoc s hledáním.
Přestože policie nedává chlapci moc velkou šanci na přežití, existuje ještě naděje. „Pozadí, ve kterém se zmizení odehrává je velmi důležitým faktorem. Být mladý a neuvědomovat si závažnost situace může být v tomto případě výhodou," vysvětlil muž zabývající se přežíváním v přírodě Michael Atkinson.
„Další důležitou položkou je klobouk, který měl chlapec na hlavě. Udržuje teplo. Navíc je zrovna nejlepší část roku, kdy není ani horko, ani zima,“ dodal.
Jediné, co pátrací tým za necelý týden našel, je jedna stopa podrážky podobná té, co měl Gus při jeho zmizení na botě. Otisk byl asi 500 metrů od místa zmizení.
„Pokračujeme v pátrání. Doufejme, že najdeme nějakou stopu, klobouk nebo něco, co by nám mohlo napovědět, kterým směrem chlapec šel,“ popsal vrchní dozorce Mark Syrus, podle zpravodajství ABC.
„Věříme, že je Gus drsný venkovský chlapec. Možná je schoulený někde v křoví a my jsme odhodlaní ho najít,“ dodal Syrus. Policie používá všechny dostupné techniky k jeho nalezení přes specializované potápěče, infračervené kamery, psy, čtyřkolky až po drony, uvedl deník Daily Mail.
