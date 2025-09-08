Policie chytila fantoma ve formuli: Řídil podnikatel Milan V. a pak se drze chlubil videem?!
Červená formule se v neděli 7. září řítila po dálnici D4 a přitáhla masivní policejní zásah. Majitele formule, podnikatele Milana V. (51), policisté vyzvali k podání vysvětlení a odvezli na stanici. Ten ale odmítl vypovídat a po několika hodinách byl propuštěn. Večer se na YouTube objevilo video, kde se červená formule prohání po dálnici a řidič se následně hádá s policií.
Policie dopoledne nasadila hlídky i vrtulník, aby zastavila červený monopost bez značek. S burácením motoru si razil cestu mezi řidiči na D4. Pronásledování skončilo v obci Milín u Příbrami, kde muže (51) odvezli k podání vysvětlení. Podle policie dechová zkouška neprokázala alkohol ani drogy, řidič však odmítl cokoliv komentovat a případ míří do správního řízení. Hrozí mu pokuta v řádu tisíců a zákaz řízení.
Jen pár hodin poté se na YouTube objevilo video zachycující samotnou jízdu. Na něm je vidět, jak formule v doprovodu několika aut jede po dálnici, zastavuje na benzinové pumpě, a pak také moment, kdy stojí na vedlejší cestě a někdo z doprovodu vyděšeně volá: „Jsou tady policajti všude!“
Na dalším záběru už je na tažném laně připojena za autem. Následně jsou vidět i záběry ze samotného zásahu policie. „Okamžitě opusťte soukromý pozemek! Bez povolení tu nemáte co dělat,“ rozčiluje se muž na sedadle formule. Zasahující ale dál trvají na tom, ať vystoupí. Potyčka nějakou dobu pokračuje. Zasahující policista navíc oslovuje syna majitele formule familiérně „Luky“. Následně vytočí linku 158 a ptá se, zda na pozemek při šetření domnělého přestupku smějí vstoupit.
„Ne, nemůžou,“ zní odpověď operačního důstojníka. Nakonec se situace uklidní, když policisté vycouvají ze dvora, „závodník“ pak vystoupí a odjíždí s nimi na služebnu. „Dopustili se protiprávního jednání vstupu na soukromý pozemek, nesprávným způsobem vše řešili,“ tvrdí Lukáš.
Lukáš se pro Blesk rozhovořil i o ježdění s formulí po dálnicích a veřejných komunikacích mezi auty a pronásledování neznámého fantoma policií. „Mně se to moc líbí, je to naprostá pecka. Když vidím dneska, jak lidi řídí, tak formule na dálnici, co jede maximálně 180 km/h, je naprosto bezpečná. My to děláme pro radost. Nevíme, kdo to je, ale podporujeme to,“ jako by se podřekl. Když jeden z reportérů zmínil, že vše působí jako hon kočky s myší, dodává víc než jen sebevědomě: „Už od roku 2019 vidím, že ta myš je ve značné výhodě – a té kočce asi chybí nějaká packa. Protože jí to teda moc nejde.“
Policie současně prověřuje i další sportovní vozy, jež kolonu doprovázely, a vyzvala řidiče s palubními kamerami, aby poskytli záznamy. Do celé kauzy se navíc vložil i sám Lukáš, který zásah označil za přehnaný a tvrdil, že do obce dorazilo až patnáct policejních vozů a dvě helikoptéry.
Červená formule se na dálnici objevuje už roky, poprvé v roce 2018, znovu o rok později a také v roce 2022. Díky helmě se ale řidič vždy vyhnul trestu. Milan V. zřejmě skončil v rukou kriminalistů už v roce 2019, tehdy se jim kvůli nasazené helmě nepodařilo prokázat, že skutečně za volantem na veřejné komunikaci seděl on, a trestu se vyhnul. Ani teď není jisté, jestli se to mužům zákona povede. Podle informací CNN Prima News je navíc zmíněný podnikatel bývalý policista.
