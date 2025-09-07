Daniela popravil taxivrah: Jeho rodina i po 11 letech stále žije v nouzi
Před jedenácti lety připravilo brutální řádění tzv. taxivraha Davida Virguláka Dominiku S. o partnera a malou Vanessku o tátu. Mladá rodina se tehdy rozpadla během jediné noci a následky nesou dodnes. Namísto klidného života přišly finanční potíže, stěhování a úzkosti, které provázejí dceru i po letech.
Daniel (†26) se stal v dubnu 2014 jednou ze tří obětí drogově závislého vraha, jenž útočil na pražské taxikáře. Mladý muž tehdy odjel do práce a domů už se nikdy nevrátil. Soud poslal Virguláka na doživotí do vězení, pozůstalým to však klid a jistotu nepřineslo.
Dominika zůstala sama a musela se postarat nejen o sebe, ale především o Vanessku. Břemeno finančních dluhů a každodenní starosti ji dostaly na samé dno. Úřady jí v jednu chvíli dokonce pohrozily odebráním dítěte, protože rodina přišla o střechu nad hlavou. Během krátké doby si musela zajistit nové bydlení, aby dceru neztratila.
„S Danem jsme spolu byli už sedm let. Dělali jsme dohromady absolutně všechno. Takže jsem najednou nic nezvládala, všude jsem ho viděla, slyšela. Nebyla jsem schopná jít sama do obchodu, s dcerou k doktorovi. Už cestou jsem se skácela, nefungovala jsem,“ vzpomínala žena v rozhovoru pro CNN Prima News.
Zklamání prožila i v kontaktu s partnerovou rodinou, vztahy se rychle rozpadly. Přitom ještě pár měsíců před vraždou plánovala s Danielem svatbu. Další rány přišly, když se rozpadl i její nový vztah. Má z něj dva syny. Dnes tak žije sama se třemi dětmi v pronajatém bytě, jehož vysoký nájem spolyká většinu příjmů. Proto hledá krátkodobé brigády a práce, kde dostane zaplaceno hned.
I přes dlouhé roky od tragédie se rodina z následků nevzpamatovala. Vanessku poznamenalo trauma z dětství a matka se obává, aby dcera jednou nemusela procházet podobným životem plným nejistoty. „Chci, aby měla šanci na lepší start, aby byla samostatná a měla jistotu sama v sobě,“ říká Dominika.
K soudu s Virgulákem se tehdy odhodlala přijít sama. „Jako jediná z pozůstalých jsem se ale přišla pachateli podívat do tváře. Zahleděl se na mě. A víte, co jsem spatřila v jeho očích? Že je mu to líto. Fakt. Svým způsobem se dá říct, že jsem mu už odpustila. Dokud neodpustíte, bude vás to pořád sžírat,“ vysvětluje.
