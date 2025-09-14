Chirurg posedlý mrzačením: Kvůli radám „Tvůrce eunuchů“ si nechal amputovat nohy
Britský chirurg Neil Hopper si úmyslně poškodil nohy suchým ledem, aby mu je lékaři museli amputovat. Svému okolí i pojišťovně tvrdil, že za tím stála sepse, ve skutečnosti však jednal kvůli sexuální úchylce spojené s mrzačením. Při přípravách se radil s norským extremistou přezdívaným „Tvůrce eunuchů“. Soud ho nakonec poslal na 32 měsíců do vězení za pojistné podvody v přepočtu přes 13 milionů korun a držení extrémní pornografie.
Muž z anglického Cornwallu (49), který sám prováděl amputace pacientům, si v roce 2019 úmyslně způsobil těžká zranění pomocí 20 kilogramů suchého ledu. Následně tvrdil lékařům, že trpí sepsí, aby mu museli amputovat obě nohy. Vyšetřovatelé však zjistili, že za činem stála jeho dlouhodobá sexuální úchylka spojená s amputacemi a mrzačením těla.
Hopper byl fascinován videi extrémní pornografie a vzrušovala ho představa, že se stane invalidou. Podle soudu trpěl tělesnou dysmorfní poruchou, kvůli níž vnímal své končetiny jako cizí a nechtěný přídavek.
Podle serveru Independent hledal inspiraci u norského extremisty Mariuse Gustavsona, přezdívaného „Eunuch maker“ (Tvůrce eunuchů). Ten provozoval web s videi dobrovolných kastrací a amputací. S Gustavsonem si Brit vyměnil více než 1 500 zpráv a detailně s ním probíral postup, jak si nohy poškodit. „Bude úžasné mít dvojitou amputaci,“ psal nadšeně.
Po amputacích byl Hopper veřejností vnímán jako bojovník se zákeřnou nemocí a dokonce získal ocenění v anketě o nejstatečnější Brity. Pravda ale vyšla brzy najevo. Krátce po amputacích si chirurg nárokoval falešné pojistné plnění ve výši 466 tisíc liber (zhruba 13,6 milionu korun), jenž využil na opravu domu a nákup luxusního vybavení.
Soud v Truru ho nyní uznal vinným z pojistných podvodů a držení extrémní pornografie. Uložil mu trest 32 měsíců vězení a desetiletý dohled. Obhajoba nicméně zdůraznila, že jeho zákroky na pacientech nebyly jeho úchylkou ovlivněny a nebylo zjištěno, že by někdy někoho ohrozil.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.