Francouzský porodník dostal 14 let: Znásilnil šest pacientek
Francouzský soud v Montpellieru poslal porodníka Lionela Charvina na 14 let do vězení. Lékař byl uznán vinným ze znásilnění šesti žen, sexuálního násilí a nátlaku. Už před čtyřmi lety dostal 12 let za útoky na dalších 11 pacientek.
Ke 14 letům vězení byl ve francouzském Montpellieru odsouzen porodník za znásilnění šesti svých pacientek. Stalo se tak čtyři roky poté, co byl v jiném procesu za podobné činy spáchané na 11 ženách odsouzen k 12 letům vězení. Informuje o tom agentura AFP.
Po krátké poradě soud vyhověl návrhu prokuratury a shledal Lionela Charvina vinným ze sexuálního násilí, vyhrožování a nátlaku vůči těmto šesti ženám, s přitěžující okolností, že zneužil autority své funkce. Během dvoudenního procesu se 54letý obžalovaný bránil obvinění ze znásilnění a tvrdil, že prováděl pouze lékařské úkony.
První odsouzení před čtyřmi lety Charvina mělo velký mediální ohlas, který přiměl další pacientky, aby se přihlásily. To pak vedlo k novému procesu a dnešnímu rozsudku.
Lionel Charvin působil jako soukromý lékař a na klinice v jihofrancouzském Montpellieru až do roku 2016.
