Strážník prokázal neuvěřitelnou paměť na tváře. Dokázal si totiž zapamatovat několik stovek hledaných zločinců. Hned tušil, že je na správné stopě.
„Když muž odpovídající popisu hledané osoby nastoupil v Bohunicích do autobusu, nasedl do svého auta a vůz následoval do Křídlovické ulice,“ řekla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
Tam strážník spatřil hlídku svých kolegů. Okamžitě jim sdělil své podezření. „Strážníci ho tedy okamžitě zastavili a ověřili si jeho osobní údaje. Nahlédnutím do evidence si tak skutečně potvrdili pravdivost kolegových slov,“ pokračovala Skřivánková.
Šokovaný zločinec své odhalení pak nemohl dlouho pochopit. Nyní bude mít na dostatek času na to, aby zjistil, kde udělal chybu. Strážníci totiž lumpa předali policistům, a ti se mu už postarali o dopravu až do věznice.
