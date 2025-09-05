První oběť tragické nehody lanovky má jméno: André zemřel ve vraku kabiny
Roky byl pracovně spojený s ikonickou lisabonskou lanovkou Glória. Teď v jejích troskách našel smrt. André Marques byl zaměstnancem společnosti provozující lanovku, pracoval jako její obsluha. Celkem při středeční tragédii zahynulo 16 lidí.
Kolegové se ze smrti Andrého, stejně jako ze středeční tragédie, jen těžce vzpamatovávají. Muž pracoval jako obsluha lanovky dlouhých 15 let, všichni ho znali jako zkušeného profesionála. Jeho úmrtí potvrdila společnost Carris, zodpovědná za provoz lanovky Glória. „Byl oddaný, přátelský, usměvavý a vždy ochotný přispět k většímu dobru,“ uvedla.
Účast rodině, blízkým a kolegům zemřelého vyjádřil i portugalský odborový svaz pracovníků v dopravě SITRA. „Rovněž vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí nehody a přejeme brzké uzdravení i co nejlepší uzdravení ostatním zraněným,“ dodali odboráři.
Při nehodě zemřelo celkem 16 lidí. Podle britského Daily Mail je mezi nimi sedm mužů, osm žen a totožnost dalších ještě není potvrzena. Mezi mrtvými jsou čtyři pracovníci největší portugalské charitativní organizace, kteří pravidelně lanovkou jezdili do kanceláří.
Tragédie ve špičce
V lanovce bylo v době nehody 38 lidí z různých koutů světa. Mezi zraněnými jsou jak Portugalci, tak Španělé, Němci, Jihokorejec, Kapverďan, Kanaďan, Ital, Francouz, Švýcar a Maročan. Dva ze Španělů už byli propuštěni z nemocnice.
Tragédie se stala v době večerní špičky, kdy lanovku využívají jak místní, tak turisté. Vůz lanovky se začal nekontrolně řítit ze svahu, vykolejil a narazil do budovy. Jeden svědek uvedl, že se vůz převrátil na muže, který zrovna šel po chodníku. Kabina se poté rozpadla jako kartónová krabice. Lidé se snažili zpod trosek vytáhnout raněné.
Krev, křik a zranění
„Byla to scéna, jako jsem nikdy před tím neviděla. Lidé křičeli, mnozí leželi na zemi, byli mrtví. Tolik křičících lidí, tolik krve,“ popisovala otřeseně Jasmin, která na místo přispěchala krátce po nehodě.
Pomáhal i Bruno, který na místě zůstal déle, aby případně tlumočil francouzským a anglicky mluvícím zraněným turistům. „Lidé nás nechtěli pustit, objímali nás. Najednou přišel malý chlapec se zdviženýma rukama a žadonil, aby ho někdo vzal do náručí,“ popisoval.
Proč havarovala?
Přesná příčina nehody zatím není jasná. Odborník Fernando Nunes da Silva se domnívá, že došlo k přetržení trakčního lana. Vůz sjíždějící ze svahu pak nabral velkou rychlost, vykolejil a roztříštil se o dům
„Překvapivé je, že brzdy nefungovaly, protože když k takové situaci dojde, ve vozidle jsou zařízení, které umožňuje zabrzdit. I když to nezabrání vykolejení, mohlo to zmírnit následky,“ dodal expert.
