„Při této fatální kolizi hrála roli řada faktorů. Jednak byl viník mladý, nevyježděný a evidentně byl lidsky nevyzrálý. Jinak by nejel za tmy se čtyřmi dny novým autem, jež nemohl vůbec znát, dvousetkilometrovou rychlostí,“ uvedl Roman Budský.

Má za to, že se chtěl mladík prostě předvést před spolujezdcem (†20). „Už jeho projevy na sociálních sítích ukazují, že šlo o člověka, který chtěl budit výborný dojem na své okolí. To jeho heslo „Drive or die“ (řiď, nebo zemři – pozn. red.) svědčí o hodnotově nevyzrálém člověku,“ podotkl Budský.

V autoškole na výbornou

Jako řidič se podle něj choval mladík rizikově. Bylo asi jen otázkou času, kdy ublíží sobě nebo druhým. „Lidé s podobnou mentální nevyzrálostí se chovají v autoškole na výbornou. Projdou testy, jízdy také absolvují pohodově. Ale jen jsou bez dozoru, svoje agresivní chování často neukočírují,“ sdělil.

Dívce (†19) v seatu v protisměru, do které mladík ve 200km rychlosti narazil, nedal vůbec žádnou šanci. „Byla to vlastně vražda autem. Spolujezdkyně přežila jako zázrakem. Možná právě díky reakci mladé řidičky, která patrně auto stihla přece jen stočit trochu bokem. Nedošlo tak k čelní srážce,“ uvedl Budský a dodal: „Ženu (66) z předjížděného auta zachránila snad jen pohotová reakce, když vůz stočila do příkopu, byť za cenu zranění.“

Rychlosti se násobí

V případě střetu se rychlost násobí a už v 90 km/h může být střet dvou vozů fatální. „I v 70 kilometrech je rána obrovské riziko, kdy se kinetická energie násobí. V padesátce se dá ještě čelní střet přežít,“ podotkl ze zkušenosti.

Sám je příznivcem tvrdých trestů pro ty řidiče, kteří nejvyšší rychlost extrémně překračují. „Jako to mají v Německu. Tam hrozí 5 let vězení jen za ohrožení, tedy když jezdíte ohrožujícím způsobem, a při tom ani nezaviníte nehodu. Když někomu při riskantní a ohrožující jízdě někomu ublížíte na zdraví, můžete odsedět 10 let. I proto jsou německé silnice nejvíce bezpečné nejen v Evropě, ale i na celém světě,“ varoval.

Rozdíl mezi chováním českých šoférů a německých je podle Budského propastný. „Podle statistik je u nás 2,5krát vyšší riziko smrtelné nehody, než je tomu v Německu, když porovnáme počet nehod k počtu ujetých vzdáleností,“ upřesnil.

