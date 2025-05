Čarodějnický mord v Kněžicích: Podle sousedů šlo o kamarády, výstřel byl sotva slyšet

V obci Kněžice na Jihlavsku došlo k ohavnému mordu. Dva kamarádi slavili pálení čarodějnic popíjením alkoholu, když si jeden z nich došel do skříně pro zbraň. Smrtelný výstřel padl brzy ráno! Podle svědka byl výstřel sotva slyšet. Co dalšího prozradil?

V obci Kněžice na Jihlavsku v noci ze středy na čtvrtek zemřel muž na následky střelného poranění. Podezřelého policie zadržela, zajistila také střelnou zbraň. Událost se odehrála v bytě a nikomu dalšímu nehrozilo nebezpečí, uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podle nejnovějších zjištění televize CNN Prima News se muži znali! S odkazem na sousedy spolu dva kamarádi slavili pálení čarodějnic, během osudného večera popíjeli alkohol. Výstřel padl až časně ráno.

„Žena slyšela, že tam kecali na chodbě. Slyšel jsem výstřel, ale myslel si, že to je venku. Byl to jen takový hvizd, žádná rána,“ řekl zmíněné televizi jeden ze sousedů. Proč si starší z mužů došel do skříně pro zbraň, není dosud jasné.

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedl František Brabec z odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství. Obviněný muž byl zatím bezúhonný. Vyšetřovatel podal podnět na jeho vzetí do vazby, státní zástupce podnět akceptoval. Muž se k činu přiznal. Hrozí mu vězení na 12 až 20 let.