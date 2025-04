Muž z Karlovarska měl den po svatbě zamordovat manželku: Co odhalila pitva?

Hrůzný případ řeší od neděle policie z Karlovarska. Na lince 158 se přihlásil neznámý muž. Když policie do domu v Horním Žďáru na Karlovarsku dorazila, objevila zavražděnou ženu. Volající byl zadržen na čerpací stanici v Ostrově. Jen několik hodin před vraždou nic nenasvědčovalo tomu, že by se schylovalo k tragédii. Partneři navíc byli manželé jen pouhý den. Proslýchalo se, že zavražděná žena byla těhotná. Co odhalila pitva?