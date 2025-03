Lidé se bouří kvůli trestu pro tyrana z Jinína: Za brutální smrt kočky jen podmínka?!

Pachatel v Jiníně nevinnou kočku utýral k smrti v září loňského roku. Zvíře útočník nejprve zranil tak, že se kočka nedokázala postavit na zadní. Poté ji naprosto brutálním způsobem usmrtil. Celý incident zachytila kamera.

Soud pachateli vyměřil pouze podmíněný trest. Verdikt soudu některé lidi na sociálních sítích pobouřil. Založili proto petici. V té žádají kromě přezkoumání rozsudku i důslednější uplatňování trestního zákoníku v případech týrání zvířat a přísnější tresty za brutální násilí na zvířatech.

Přemnožené kočky jako záminka?

Podle svědků útok souvisel se sousedskými spory. V obci a okolí prý dlouhodobě panují problémy s přemnožením koček. Alespoň to tvrdí Dita Uhriková, která provozuje soukromé zařízení na odchyt a léčbu koček.

„Je to sedm let, co jsem od obce požadovala kastrace. Tenkrát jsme tam odchytávali snad třicet koček,“ cituje Uhrikovou zpravodajství iDNES. Místní podle ní závažnost situace dostatečně nereflektují. „Lidi zvířata nechávají přemnožit a pak je mordují. Budeme teď usilovat o kastraci místních koček, jedná se asi o třináct zvířat," dodala.