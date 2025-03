Děsivý incident na vědecké základně v Antarktidě připomíná thrillery Osvícení a Věc: Výhružky smrtí a sexuální útok!

Vědecký tým izolovaný na jihoafrické vědecké základně Sanae IV v Zemi královny Maud v Antarktidě je v "neustálém" kontaktu s psychology poté, co jeden člen týmu údajně fyzicky a sexuálně zaútočil na svého kolegu. Uvádí to server The Guardian s odvoláním na prohlášení jihoafrického ministra životního prostředí Diona George. Ministerstvo jednotlivá obvinění vyšetřuje.