Svět šokoval mladý kultista: Hoch (9) stojí v čele sekty! Pobláznil i známou herečku?

Policie se případem začala znovu zabývat poté, co se obrázky devítiletého vůdce objevily na sociálních sítích. Thajský soud už v srpnu roku 2024 uložil rodičům chlapce zákaz šířit jeho buddhistické nauky. Nařídil jim také, aby chlapce, který podle nich má například telepatické schopnosti, vzali k psychiatrovi. Pár prý měl na kontroverzních doktrínách svého syna, které šířili především přes sociální sítě, vydělávat nemalé peníze.

Hned po rozsudku však bylo jasné, že rodiče malého guru nemají pro soudní nařízení přílišný respekt. „Za šest měsíců vám ukážeme nová cvičení dharmy a intelektuálního vývoje. V souladu s panem Buddhou pozvednete své duše,“ napsala podle deníku Daily Star matka na facebooku. A i když nedodržela časový rámec, skupina kolem devítiletého učitele je zřejmě znovu aktivní.

Podle nových důkazů, které předložil bývalý poslanec Tankhun Jitt-itsara, sekta obnovila svá vysílání a to i navzdory zákazu. Policii předal fotku, kde skupinka dospělých lidí vzdává svému dětskému mesiášovi hold. Tankhun také úřady upozornil, že do případu by mohla být zapletená i slavná thajská herečka, která se měla ke kultu pochvalně vyjadřovat ve svých příspěvcích na facebooku.