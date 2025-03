Karel měl na Lounsku brutálně mučit ženu (27): Týraných je víc?!

Českem v posledních týdnech otřásl případ nepochopitelného týrání. Karel N. měl vylákat mladou ženu do zanedbaného domu v Siřemi, kde ji měl mučit. Případ má smutné pokračování. Policistům se přihlásily i další poškozené, které se prý staly obětí sadisty.

„V současné době se nám přihlásily další poškozené osoby, které budeme k celé věci vyslýchat a zjišťovat další okolnosti,“ potvrdil Seznam Zprávám mluvčí ústecké krajské policie Kamil Marek. Poškozené ženy budou úřady vyslýchat.

„Nyní budou probíhat výslechy žen, které se na policii obrátily, a následně začnou výpovědi policisté vyhodnocovat,“ informovala náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Na kolika ženách se měl Karel N. dopustit násilí, není jasné. Mohlo by jít o daleko rozsáhlejší případ. K mučení nemělo docházet pouze v Siřemi, ale i dalších městech. Například také ve Strojeticích. Tam se měl tyran před zhruba třemi lety dopustit mučení poprvé. Policisté už tehdy muže zatkli, ale vyšší soud ho na podmínku propustil.

V současné době je Karel N. ve vazbě kvůli případu z ledna. Tehdy měl vylákat mladou ženu (27) do zanedbaného domu, kde ji měl spoutat pomocí řetězů, oholit jí hlavu a po dobu čtvrt roku sexuálně napadat. „V souvislosti s tímto případem jsme zadrželi 40letého muže a následně jej obvinili z trestných činů zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání,“ potvrdil již dříve pro Blesk policejní mluvčí Kamil Marek.

„Je to osoba, která se často pohybovala mimo území ČR, proto byl shledán důvod útěkové vazby. Nebyli vyslechnuti všichni svědci a hrozila obava, že by je mohl ovlivňovat nebo opakovat trestnou činnost,“ uvedla pro televizi CNN Prima News Kateřina Doušová, náměstkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. V případě prokázání viny hrozí muži až 12 let za mřížemi. Ovšem pokud se potvrdí i další případy, trest bude zřejmě narůstat.

Karel N. se před zadržením živil jako řidič kamionu a provozovatel restaurace. Dům, ve kterém mělo dojít k sadistickému mučení mladé ženy, si měl pronajmout od dcer minulého majitele. „V neděli mi řekl, že má problém a hospodu neotevře. Řekla jsem mu, ať mi pak zavolá, jak to dopadlo, a on říkal, že mu vezmou i telefon, tak volat nebude moct,“ řekla Blesku tamní starostka Jitka Vydrová.

Obvinění jsou podle ní pro místní šokující. „Tady jsou lidé, co ho znají od dětství, kdy sem jezdil na tábory. Byl to normální chlap, žádný agresor. Navíc má přítelkyni i dceru,“ doplnila.