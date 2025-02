Dívka zapálila Vasila (†28): Pak šla do školy! Rodiče dětí mají obavy

Třináctiletá dívka, která v neděli podpálila mentálně postiženého Vasila, je v rukou sociálních pracovníků a psychologů. V pondělí po útoku přišla do školy. Rodiče mají obavy, podle ředitelky ale žádné nebezpečí nehrozí. Promluvila i rodina oběti.

Z nedělního útoku třináctileté pachatelky ve slovenské Gelnici běhá mráz po zádech. Zatímco se video z útoku šíří na sociálních sítích, děvče mají ve své péči sociálka a psychologové. Pro svůj nízký věk není trestně odpovědná. Žačka po útoku přišla v pondělí do školy! Ředitelka si ji proto okamžitě zavolala do ředitelny.

„Ve škole byl i bratr, který se v té době v těch prostorách pohyboval. Na doporučení kurately a po jejich intervenci zajistili, že dnes obě děti měly jít na vyšetření k psychologovi,“ řekla v úterý televizi Markíza ředitelka Bibiána K. Ředitelka ve vyjádření ubezpečila strachující se rodiče. Podle ní žádné nebezpečí ze strany dívky nehrozí.

Rodina volá po spravedlnosti

„Budeme úzce spolupracovat s kuratelou, aby byli všichni v bezpečí. Na druhou stranu, i to dítě, které vykonalo velmi špatnou věc, je momentálně v ohrožení,“ pokračovala ředitelka.

Zmíněné televizi se podařilo získat vyjádření rodiny oběti. Všechny událost hluboce zasáhla. „Budeme trvat na tom, aby za to pykali. Jsme zhroucení, všichni jsme hotoví, neboť nikomu nikdy nic neudělal. Je to brutální vražda, to se nedá ani popsat,“ uvedl bratr Vasila.

Hrůzný případ úmyslného zapálení 28letého Vasila se odehrál v neděli 9. února. Vasil podle svědků utrpěl popáleniny na 90% těla, když mu nezletilá dívka zapálila oblečení. Muž byl mentálně postižený a podle svědectví se mu skupina lidí dlouhodobě posmívala. Na následky svých zranění v nemocnici zemřel.