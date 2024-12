Poprask v prostějovském bazénu: Děti ve vodě chytaly kapry! Ochránci zvířat zuří

Některým by při podobné události spadla brada, v Městských lázních Prostějov jde o tradici. Řeč je o předvánočním chytání kaprů v krytém chlorovaném bazénu. Děti čekaly na signál, až lidé do bazénu vypustí velké množství kaprů, aby se vzápětí mohly vydat na „lov“. Na akci upozornil server iDnes.cz.

Celá akce vyvolala velkou vlnu kritiky. „Pokud poplavou někde v Bečvě, kde uhynou, tak tohle je prostě menší zlo. A jsou tam krátkou dobu, velmi krátkou dobu. Takže ta stresová situace je jindy mnohem větší a umírají tam stovky ryb, tisíce ryb tady neuhynou, vůbec žádný kapr,“ obhajoval na zmíněném serveru akci vedoucí plaveckého oddílu v Prostějově Lukáš Kousal.

Podle vedoucího navíc nejde o první pořádaný ročník a lidé si na akci ve větší míře nikdy nestěžovali. Proti akci se na poslední adventní neděli silně vymezila i nezisková organizace Běhejme a pomáhejme útulkům. Té lovení kaprů v bazénu doslova připadá jako zvrhlost.

„Kapra při této ‚kratochvíli‘ čeká tepelný šok – je zvyklý na zhruba pět stupňů Celsia, voda v bazénu je pro něj horká. Také chlor mu poškozuje kůži, oči i žábry. Musí čelit úderům dětí, které se je snaží chytit. Není to ani dobrý příklad pro děti – měli by se učit úctě ke zvířatům,“ stojí v příspěvku na Instagramu. Autor příspěvku připouští, že jsou kapři primárně určení ke konzumaci. To ale podle něj neznamená, že je v pořádku ryby trápit. V důsledku reakcí oddíl potvrdil, že akci už příští rok neuskuteční.