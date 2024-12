Řidič zabíjel na vánočním trhu: Čtyři mrtví a desítky zraněných! Útočník je lékař!

Řidič na vánočním trhu v Magdeburku v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko najel v pátek večer do davu, zabil čtyři lidi a přes 60 dalších zranil, 41 vážně. Oznámil to sasko-anhaltský premiér Reiner Haseloff, který nevyloučil, že počet obětí se zvýší, neboť několik lidí je v kritickém stavu. Radnice v oficiální bilanci uvedla jednoho mrtvého a 68 zraněných, z toho 15 těžce. Po činu, který úřady označují za útok, policie řidiče automobilu zadržela. Podle Haseloffa pochází ze Saúdské Arábie, je to lékař a v Německu žil od roku 2006. Nemocnice v Magdeburku i okolí mají pohotovost.