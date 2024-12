Hrůza na vánočním trhu: Řidič vjel do davu lidí! Nejméně 11 mrtvých a desítky zraněných

Řidič na vánočním trhu v Magdeburku v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko najel v pátek večer do davu a zabil tak nejméně 11 lidí a dalších 60 až 80 zranil. S odvoláním na své zdroje o tom informoval deník Bild. Incident městská i regionální správa označují jako útok, jeho povahu ale neupřesnily. Nemocnice v Magdeburku i okolí mají pohotovost. Situace na místě je nepřehledná, oficiální bilanci úřady zatím nezveřejnily.

Deník Bild v titulku incident označil za teroristický útok, což ale nedoprovodil žádným vyjádřením úřadů. Podle DPA je pozadí události nejasné, proto nelze uvést, zda šlo skutečně o teroristický čin. Mluvčí sasko-anhaltské vlády Matthias Schuppe hovořil podle agentury DPA o pravděpodobném útoku, Michael Reif z tiskového odboru města událost označil za útok na vánoční trh. Také sasko-anhaltské ministerstvo vnitra podle DPA vychází z toho, že to byl útok.

Policie místo prohledala kvůli možným výbušninám. Ve voze našla zařízení, o kterém se domnívá, že by mohlo explodovat. Místo proto uzavřela.

O řidiči zatím policie žádné informace nezveřejnila. Portál Welt.de s odvoláním na bezpečnostní zdroje uvedl, že je to muž pocházející ze Saúdské Arábie narozený v roce 1974.

Z videí zveřejněných na sociálních sítích je patrné, že po najetí do davu zůstala řada sražených ležet. Na místě vypukla panika a lidé z náměstí utíkali. Podle videa řidič vysokou rychlostí najel do davu osobním autem a zaplněným náměstím projel asi 400 metrů. Mluvčí města označil výjevy z místa incidentu za strašné. „Je to hrozivé,“ řekl Reif. Svědci situaci přirovnali k válečným scénám.

Očitý svědek, na kterého se DPA odvolává, vypověděl, že na místo přijeli ve velkém počtu záchranáři. Trh, kde se incident odehrál, se nachází na náměstí Alt Markt u radnice nedaleko řeky Labe. Na místo se vydal sasko-anhaltský premiér Reiner Haseloff.

Univerzitní klinika v Magdeburku se připravuje na příjem velkého počtu vážně zraněných, zdravotníci chystají lůžka na jednotce intenzivní péče. Mluvčí zařízení řekl DPA, že klinika zatím přijala deset až dvacet zraněných. V pohotovosti jsou i další zdravotnická zařízení. Nemocnice v Halle, která je vzdálena asi 100 kilometrů, do Magdeburku vyslala transportní vozidlo. Z Halle do Magdeburku odletělo také několik záchranářských vrtulníků.

„Jsme v kontaktu s německou stranou. Vzhledem k tomu, že stále probíhá vyšetřování, nemáme zatím informace včetně identity obětí a zraněných. Rovněž nemáme informace o tom, že by se nějaký český občan pohřešoval. S jistotou to budeme moct potvrdit až zítra,“ řekla Blesku Mariana Wernerová, mluvčí Ministerstva zahraničí. Podle ministerstva budou další informace uvolněny v sobotu.

K hrůze v sousedním Německu se v pátek na sociální síti X vyjádřil i český premiér Petr Fiala. „Důrazně odsuzuji brutální teroristický útok na vánočním trhu v německém Magdeburgu. Moje myšlenky jsou v tuto chvíli s rodinami a blízkými obětí," nechal se slyšet politik.

„V reakci na otřesný čin v Magdeburgu chci veřejnost ujistit, že u nás bezprostřední riziko nehrozí. Policie situaci sleduje, během adventních trhů v Česku platí zvýšená bezpečnostní opatření: vyšší počet policistů na místech s větší koncentrací lidí, policisté jsou vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Myšlenkami jsme se všemi obětmi tohoto zbabělého činu," doplnil ministr vnitra ČR Vít Rakušan.

K incidentu se vyjádřili i německý kancléř Olaf Scholz, předák parlamentní opozice Friedrich Merz i spolupředsedkyně opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová. „Zprávy z Magdeburku dávají tušit něco strašlivého. V myšlenkách jsem s oběťmi a jejich blízkými,“ uvedl kancléř Scholz na síti X. Solidaritu vyjádřil také s obyvateli Magdeburku a poděkoval zasahujícím záchranářům.

Spolupředsedkyně protiimigrační strany AfD Weidelová na síti X rovněž uvedla, že obrázky z Magdeburku jí otřásly. „Kdy tohle bláznovství skončí?“ dodala. Solidaritu s oběťmi vyjádřil také ministr hospodářství Robert Habeck, který kandiduje na kancléře za stranu Zelených.

Premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff označil incident za „strašnou událost“ a oznámil, že vyrazil na místo, aby si udělal obrázek o situaci.

Incident v Magdeburku se stal jen den poté, co si Německo připomnělo osmé výročí teroristického útoku na vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Odmítnutý žadatel o azyl z Tunisu tehdy najel kamionem do davu a zabil 11 lidí včetně Češky Nadi Čižmárové, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.

Dalším mrtvým byl polský řidič kamionu, které útočník zastřelil. Třináctou obětí se stal muž, který samotný útok přežil, při pomáhání přeživším ale utrpěl vážné poranění mozku. Zemřel v roce 2021. Atentátníka několik dní po útoku zastřelili policisté v Itálii.