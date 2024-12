Nejchytřejší muž na planetě šokoval svými výpočty: Co je po smrti?

Chris Langan by podle vlastních tvrzení měl oplývat IQ někde mezi 190 až 210 body. S tímto rekordem byl jednu dobu zapsán i v Guinessově knize. Mimo to je známý svým konceptem Kognitivně-teoretického modelu vesmíru. Podle této myšlenky je celá naše realita jakousi „samo-simulací“ a může díky němu prý i matematicky dokázat existenci duše, boha a posmrtného života.

Vesmír je podle něj samo tvárným jazykem a smrt by tedy mohla být jen něco jako změna syntaxu, nebo-li větné skladby. Smrt by prý mohla být pouhým přesunem do jiné dimenze, kam se nedá dostat s fyzickou schránkou. „Je to takový konec vztahu s tělem, které zrovna teď obýváme. Když člověk opustí tuto realitu, vrátí se jenom zpět k jejímu zdroji,“ pronesl Chris podle deníku Daily Star. „Může se vám pak dostat i nějakého jiného dočasného těla a v něm existence pokračuje,“ dodal.

Podle jeho tvrzení je dost možné, že při tomto dimenzionálním přesunu by člověk mohl klidně zapomenout všechny vzpomínky ze života. Přirovnává to k druhu transu. „Vzpomínky se vždycky dají znovu vytáhnout, ale většinou k tomu není žádný důvod. Proč lpět na zážitcích ze světa, do kterého už člověk nepatří?“ ptá se Chris.

Všechny tyto dimenze a tedy i různé reinkarnace by podle něj mohly existovat zároveň. „Je podle mě možné, že všechny naše životy, pokud by se člověk reinkarnoval znovu a znovu, běží najednou. V jistém smyslu by v nadčasové rovině mohly probíhat ve stejný moment,“ řekl.

Svou teorii shrnul tak, že smrt je podle něj jako zapojení se do super-počítače. Jeho matematické modely prý naznačují i existenci boha, ale ne jako nějaké nebeské bytosti. Chris ho popisuje spíš jako všudypřítomnou sílu vědomí.