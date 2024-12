Tragická smrt expřítelkyně hvězdy Premier League: Playboy modelka zemřela po plastice zadku

Tabby Brownová se proslavila jako modelka pro časopis Playboy a svou účastí v britské verzi reality show The Bachelor. V minulosti se také blýskla po boku slavného anglického křídelníka Raheema Sterlinga. V touze po dokonalém těle se rozhodla svěřit do rukou plastických chirurgů. Podstoupila operaci jménem Brazilian Butt Lift. Za zákrokem vycestovala do Dominikánské republiky.

„Operace spočívá v tom, že se tuk odsaje z oblasti břicha nebo trupu a následně se vstříkne do hýždí, aby byly větší,“ popsal pro deník Daily Star expert na kosmetickou chirurgii Oliver Harley. „U této procedury je obecně známo, že hrozí riziko tukové embolie a v některých případech i smrti. Tabby zemřela přímo na následky operace,“ dodal.

Její matka Mahasin o operaci nevěděla. Tabby jí řekla, že do Karibiku vyrazila na běžnou dovolenou. Když si pak matce stěžovala, že je zesláblá a o dceru se starala. Myslela si, že Tabby prostě onemocněla. Tři dny po návratu však kráska zkolabovala a její matka ji v bytě našla v bezvědomí. Na její pánvi objevila dva vpichy, ze kterých poznala, že Tabby si během cestování prošla zákrokem. Krátce nato modelka zemřela.

Koroner pak potvrdil, že za jejím úmrtím stojí právě tuková embolie. „Tukové embolie jsou u těchto zákroků vzácné, mohou však být smrtelné,“ řekl koroner Julian Morris. „Odjela fit a zdravá, navštívila Dominikánskou republiku kvůli plastice a vrátila se slabá a kolabující. Za její smrt mohla operace,“ uzavřel.