Tragická smrt matky pěti dětí: Zemřela po plastice zadku!

Alice zemřela v úterý časně ráno potom, co si během pondělní noci přivolala domů sanitku. Zákrok známý jako „Brazilian Butt Lift“ spočívá v odebrání tukových buněk z oblasti břicha a jejich přesunutí do oblasti hýždí. Pokud vše vyjde, tukové buňky by se na hýždích měly uchytit a začít přirozeně zvětšovat pozadí.

Po operaci se Alice udělalo zle a ani okamžitá lékařská pomoc ji už nedokázala zachránit. Zanechala po sobě pět dětí a partnera Danea. „Chtěl bych od srdce poděkovat zbytku rodiny i všem, kteří nám pomáhají v tom nejhorším. To zahrnuje i všechny milé zprávy, které mně a mým dětem chodí,“ řekl Dane deníku The Standard. „Některé z těch zpráv byly krásné a pomohly našim dětem vytvořit aspoň náznaky úsměvů,“ dodal.

Pro rodinu jejich přátelé zařídili sbírku. „Moje kamarádka Alice zemřela v úterý ve velmi mladém věku po zpackaném plastickém zákroku. Doufám, že se nám podaří vybrat tolik peněz, kolik jen bude potřeba pro podporu Danea a jejich pěti krásných dětí,“ napsala zakladatelka sbírky Abigail Irwinová. „Byla krásná zvenku i zevnitř a je pro mě velikým štěstím, že jsem měla možnost ji poznat,“ dodala.

Smutný případ potvrdila i místní policie. V souvislosti s úmrtím zatkla dva lidi pro podezření ze zabití z nedbalosti. „Rodina ženy dostává psychickou podporu od speciálně vycvičených policistů,“ napsala policie.